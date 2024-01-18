

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) أمس بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، فيما قالت إن عام 2025 سيشهد زيادة «قوية» في استخدام النفط، بقيادة الصين والشرق الأوسط، في وقت أبكر من المعتاد.



وقال التقرير الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع «أوپيك» نموا في الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا من دون تغيير عن الشهر الماضي.



وتتوقع «أوپيك» باستمرار نموا أقوى للطلب على النفط في 2024 من الآخرين، مثل وكالة الطاقة الدولية.



وأشار تقرير «أوپيك» الذي اطلع عليه موقع «العربية.نت»، إلى أن إنتاج «أوپيك» من النفط ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر بقيادة نيجيريا، على الرغم من التخفيضات المستمرة في الإنتاج من قبل تحالف «أوپيك+» الأوسع لدعم السوق.



وفي الربع الرابع من عام 2023، بلغ متوسط إنتاج خام «أوپيك» 26.7 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا من الطلب على خام المنظمة. وخلال عام 2023 بأكمله، بلغ متوسط إنتاج خام «أوپيك» 27.0 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا من الطلب على خام «أوپيك».



ووفقا لما طالع موقع «العربية.نت»، توقعت «أوپيك» أن يصل الطلب على خامها في عام 2024 نحو 28.5 مليون برميل يوميا، أي 0.8 مليون برميل يوميا، أعلى من المستوى المقدر في عام 2023.



وقالت المنظمة إنه استنادا إلى التوقعات الأولية للطلب العالمي وإجمالي العرض من خارج «أوپيك» وسوائل الغاز الطبيعي المسال التابعة للمنظمة، من المتوقع أن يصل الطلب على خامها في عام 2025 إلى 29.0 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا عن المستوى المتوقع في عام 2024.