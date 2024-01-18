

قللت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من تداعياتها حال تصاعد الوضع.



وقالت غورغيفا لشبكة «سي إن إن» الأميركية، في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، إن هجمات الحوثيين الحالية على حركة الشحن ليست ذات أهمية بالدرجة الكافية للتأثير على الاقتصاد العالمي، «لكن المخاطر مرتفعة في انتشار مزيد من العنف وإطالة أمد الصراع ومن ثم تزايد عدم اليقين».



وحذرت من تأثير اضطرابات البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي إذا ما تصاعد الوضع، معبرة عن خشيتها من أن يكون تأثير ذلك على العالم سلبيا تماما، وفق وكالة أنباء العالم العربي.



وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا توقعت نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024 مقارنة بالعام الماضي.



وأشارت إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لهبوط ناعم أو ما يعرف بالـ soft landing بالتزامن مع بدء تخفيض أسعار الفائدة المتوقع من قبل الفيدرالي.



وأكدت غورغيفيا أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ، وأن عام 2023 كان أفضل من المتوقع بفارق بسيط، ولكنها أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية قد تهدد بضغوط جديدة على الأسعار ومتاعب في سلاسل التوريد في 2024.



وقالت غورغييفا في حدث أقيم في «بلومبيرغ هاوس» في دافوس يوم الثلاثاء «لقد أثبت الاقتصاد العالمي مرونته بشكل ملحوظ. يأتي عام 2023 أفضل مما توقعنا بفارق بسيط. هناك بعض الرياح قادمة من عام 2023 إلى عام 2024»، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».