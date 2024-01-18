

منيت التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة، بخسارة ساحقة في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة في التنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، أمام الروسية اليافعة ميرا أندرييفا البالغة 16 عاما 0-6 و2-6، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها السهل على التشيكية بريندا فروهيرفيتوفا 6-3 و6-2.



كما ودعت حاملة اللقب السابقة الدنماركية كارولين فوزنياكي أمام الروسية الشابة الأخرى ماريا تيموفييفا بثلاث مجموعات 1-6، 6-4، 6-1.



ونجحت أندرييفا، المصنفة 47 عالميا، في تقديم عرض كبير لتهزم أنس جابر (29 عاما) صاحبة الوصافة في ثلاث بطولات كبرى، تحت سقف مغلق على ملعب «رود ليفر أرينا» في مباراة دامت 54 دقيقة فقط. وقالت أندرييفا بعد المباراة «كانت على الأرجح المباراة الأفضل لي الإطلاق».



وضربت أندرييفا موعدا مع الفرنسية ديان باري في الدور الثالث.



وواصلت سابالينكا تقدمها بثبات لتبلغ الدور الثالث، ذلك على الرغم من ان البيلاروسية لم تكن في افضل مستوياتها بمواجهة ابنة الـ 16 عاما فروهيرفيتوفا.



وقالت سابالينكا «للاعبة عمرها 16 عاما، انها تقوم بعمل مذهل، كنت اتمنى ان اكون في مستواها عندما كنت في السادسة عشرة».



وأقصيت ايضا الفرنسية كارولين غارسيا الـ 16 على يد الپولندية ماغدالينا فريخ 4-6 و6-7 (7/2).



من جهة أخرى، قدمت تيموفييفا (20 عاما) اداء لا يقل شأنا بمواجهة بطلة نسخة 2018 فوزنياكي مظهرة قوة كبيرة.



وقالت تيموفييفا بعد المباراة «كان شرفا كبيرا أن العب هنا بمواجهة كارولين اليوم. انا اكثر من سعيدة ولا استطيع ان اطلب اكثر».



وتأخرت انطلاقة العديد من المباريات في الملاعب المفتوحة بسبب الامطار.



وحققت بطلة الولايات المتحدة المفتوحة كوكو غوف، المصنفة رابعة، الفوز على حساب مواطنتها كارولين دوليهايد 7-6 (2/7) و6-2.



كما تفوقت كرايتشيكوفا على الالمانية تامارا كورباتش بمجموعتين 6-2، 6-2.



ولدى الرجال، عبر الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيا عالميا، إلى الدور الثاني بسهولة بفوزه على الفرنسي ريشار غاسكيه 7-6 (7-5) و6-1 و6-2.



ويواجه ألكاراز في الدور الثاني الإيطالي لورنتسو سونيغو (46) الفائز على البريطاني دانيال إيفانز (38) 4-6 و7-6 (10/8) و6-2 و7-6 (7/4).



وعانى الألماني ألكسندر زفيريف السادس للفوز على مواطنه دومينيك كوبفر 4-6 و6-3 و7-6 (7-3) و6-3 في الدور الأول.



وكان الايطالي سينر، المصنف رابعا، من بين اللاعبين المحظوظين ان يضعهم جدول المباريات في ملعب ذات سقف متحرك، ولم يهدر اي وقت في سعيه لاحراز باكورة ألقابه الكبرى بتخطيه الهولندي يسبر دي يونغ 6-2 و6-2 و6-2. وسيواجه سينر في الدور المقبل الارجنتيني سيباستيان بايس.



كما فاز الاميركي تايلور فريتس الـ 12 على الفرنسي هيوغو غاستون 6-0 و6-3 و6-1.