

اكد وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا أنه سيعمل على تعزيز دور الكويت ومكانتها إقليميا ودوليا، واستعادة دورها الريادي.



وقال وزير الخارجية «مهامنا ستكون مكملة لمهام وزراء الخارجية السابقين، وسنسير على نفس المدرسة الديبلوماسية لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد».



وحول الملفات التي سيتم التركيز عليها، قال «هناك عدة ملفات منها القضايا الخليجية والإقليمية، والحفاظ على أمن الخليج وسمعة الكويت، ومستمرون على هذا النهج الذي بدأه السابقون ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجميع».



ووجه رسالة للسلطتين التشريعية والتنفيذية قائلا «نتمنى استمرار التوافق الحكومي ـ النيابي للوصول إلى الأهداف المرجوة للطرفين ولتحقيق المصلحة العامة، وهذا هو ما وجهنا إليه سمو الأمير في أول لقاء جمعنا بسموه بعد أداء القسم».



كما اضاف أن ملف تأشيرة «الشنغن» مطروح وستستمر وزارة الخارجية في العمل عليه وصولا إلى الإعفاء النهائي للكويتيين من تأشيرة «الشنغن».



وأردف وزير الخارجية بالقول «ما يهمنا هو إبراز دور الكويت الاقليمي ومحاولة استعادة موقعها الريادي والأساسي».