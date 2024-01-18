

مبارك التنيب



رغم التحذيرات المتكررة والصادرة عن وزارة الداخلية بضرورة الحذر من أشخاص تعرضوا للنصب على يد عصابات تنتحل صفة موظفين



او رجال أمن، ورغم تأكيد النيابة العامة عن تلقيها قضايا نصب، إلا أن وافدا جديدا انضم لقوائم الأشخاص حيث سرق من رصيده 3000 دينار. وفي التفاصيل، تقدم وافد الى مخفر ميدان حولي وسجل قضية ‎برقم 2023/11 جنايات ميدان حولي وبعنوان «تزوير في محرر بنكي» تضمنت انه تلقى اتصالا من هاتف محلي وأبلغه بأنه من رجال المباحث وطلب منه اعطاءه رقم OTP الذي سيصله اثناء المكالمة وذلك لإيقاف الحساب لأنه توجد محاولة سرقة على حسابه، وتم اعطاؤه من قبل المبلغ وتم سحب مبلغ اجمالي 3000 دينار على دفعتين، الدفعة الاولي 1000 دينار والثانية 2000 دينار وذلك اثناء المكالمة، مشيرا الى ان الواقعة حدثت مساء الاحد الماضي.



واضاف المصدر: أحيلت القضية الى المباحث، وتبين من التحريات ان المبلغ حول الى حساب وافد تم استدعاؤه ولكنه نفى علمه بالواقعة جملة وتفصيلا، وبمزيد من التحريات ثبت لرجال المباحث أن الأموال خرجت إلى مستفيد آخر، وهو بنغالي الجنسية، وبالاستعلام عن الأخير في سجلات وزارة الداخلية تبين أنه مغادر البلاد في الوقت الحالي



‎وأكد تقرير المباحث ان الوافد والذي نقل الى حسابه الـ 3000 دينار المسروقة لم يستفد من المبلغ، وانه عنصر مساعد تم إيهامه من قبل أشخاص مجهولي الهوية باستخدام حسابه البنكي وانه حسن النية.