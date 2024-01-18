

محمد الجلاهمة



شرع رجال مباحث العاصمة في استدعاء مواطن ومواطنة على خلفية اتهامهما بسرقة اغراض واتلاف منزل مواطنة في منطقة الدوحة. وبحسب مصدر امني فإن سيدة من مواليد 1961 تقدمت الى مخفر شرطة الصليبخات واتهمت مواطنة من مواليد 1958 ومواطنا من مواليد 1980 بسرقة 25 شباكا و12 وحدة تكييف و12 باب المنيوم و2 خزان مياه وسخان مركزي، و3 طباخ الى جانب اتلاف



9 دورات مياه بالكامل، و14 باب خشب للغرف، ومفاتيح انارة، مشيرة الى انها اكتشفت الواقعة يوم الخميس الماضي، هذا ولم توضح السيدة في بلاغها الاسباب التي دفعت المدعى عليهما لارتكاب واقعتي السرقة والاتلاف، وهل كانا يقيمان في المنزل كمتسأجرين له ام أن هناك خلافات دفعت الى ارتكابهما الواقعة.