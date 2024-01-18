

دعت هيئة أسواق المال جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت ضمن السوق الرئيسي إلى الالتزام بتوفير النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العامة، وذلك للجمعيات التي يقع تاريخ حق حضورها بعد 2 مارس 2024، حيث يأتي ذلك انطلاقا من توسيع نطاق استخدام النظام الإلكتروني للحضور والمشاركة في الجمعية العامة.



وقالت الهيئة إنه يتوجب الالتزام بما يترتب على ذلك من إجراءات يجب اتباعها وفقا للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ودليل السياسات والإجراءات للجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة، هذا بالإضافة إلى الالتزام القائم على الشركات المدرجة ضمن السوق الأول وفق التعميم رقم 10 لسنة 2022 سالف الذكر.



وتحث الهيئة كل الشركات التي تنوي عقد جمعياتها العامة في الفترات المقبلة، بتشجيع مساهميها على المشاركة بالجمعيات وتيسير متطلبات مشاركتهم، نظرا لما يوفره هذا النظام من تفعيل لمشاركتهم، وحماية لحقوقهم، لاسيما الأقلية منهم، في حال وجود أي استفسارات من خلال البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]).