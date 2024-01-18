

شريف حمدي



واصلت بورصة الكويت تسجيل معدلات سيولة قياسية، إذ ارتفعت معدلات السيولة المتداولة خلال جلسة أمس لتصل إلى 95.6 مليون دينار بزيادة 4.6% مقارنة بجلسة اول من امس التي بلغت السيولة فيها 91.4 مليون دينار، وهي معدلات كبيرة من السيولة المحلية تضاهي الجلسات التي تشهد فيها بورصة الكويت تدفقات اجنبية إلى جانب المحلية في مواعيد المراجعات السنوية للأسهم الكويتية المدرجة في المؤشرات العالمية مثل MSCI وفوتسي راسل.

وقالت مصادر مطلعة على مجريات السوق لـ «الأنباء» إن معدلات السيولة المرتفعة تحفزها 3 عوامل رئيسية، الأول منها يعتمد بصورة رئيسية على عمليات إعادة توزيع الاستثمارات داخل السوق من قبل المتداولين الذين يستهدفون العديد من الأسهم الواعدة وهو ما يظهر بصورة واضحة في تضاعف حجم السيولة المتداولة في السوق الرئيسي تحديدا لتتجاوز الـ 40 مليون دينار.

وأشارت المصادر إلى أن العامل الثاني يرجع بصورة رئيسية لحالة زخم التداولات المستمرة منذ بداية العام على عدد من الأسهم المنتقاة والتي تستحوذ على معدلات جيدة من السيولة تجعلها تقود السوق، أما العامل الثالث فيتمثل في استمرار توافر فرصة بناء مراكز استثمارية جديدة على أسهم مازالت أسعارها عند القاع وهو ما يعني بالتبعية أن السوق مازال مليئا بالفرص.



واستحوذت أسهم السوق الرئيسي على 43.6% من إجمالي السيولة بتداولات قيمتها 41.7 مليون دينار، وتصدر سهم إيفا قائمة الأكثر تداولا للجلسة الثانية على التوالي بـ 12.1 مليون دينار، فضلا عن استحواذ سهم سنام على 5.9 ملايين دينار من السيولة، ما يشير إلى استمرار جاذبية هذه النوعية من الأسهم بالبيع والشراء من قبل شريحة واسعة من المتعاملين.



وشهدت أحجام التداول ارتفاعا بنسبة 12% من خلال تداول 448 مليون سهم مقابل 402 مليون سهم أول من أمس، وجاء سهم الأولى في صدارة قائمة الأكثر تداولا بـ 45.1 مليون سهم، تلاه سهم الكويتية بـ 33.1 مليون سهم، ثم سهم ايفا بتداول 31.9 مليون سهم، وعقارات الكويت بـ 26.1 مليون سهم.



وجنحت مؤشرات البورصة للتراجع بنهاية تعاملات امس بنسبة 0.2% لمؤشر السوق الأول بخسارته 15.9 نقطة ليصل إلى 7946 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.9% بتراجعه 53.5 نقطة ليصل إلى 5900 نقطة، ليتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.3% بتراجعه 25.2 نقطة ليصل إلى 7240 نقطة.



وبناء على هذه التراجعات التي جاءت في إطار عمليات تصريف سريعة لجني الأرباح من أسهم شهدت ارتفاعات سعرية لافتة في الجلسات الأخيرة، فقدت القيمة السوقية لبورصة الكويت نحو 150 مليون دينار امس، ليصل إجمالي القيمة إلى 42.758 مليار دينار من 42.907 مليار دينار أول من امس.



وقادت 9 قطاعات السوق للانخفاض امس، تصدرها قطاع الطاقة بـ 1.2%، وكل من قطاع العقار والسلع الاستهلاكية بـ 0.9%، لتشهد أسهم 54 شركة تراجعا في القيم السعرية، مقابل ارتفاع اسهم 44 شركة، واستقرار قيم اسهم 22 شركة، ولم يجر التداول على اسهم 29 شركة.