

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز عباس موهيات موتوروالا في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، وقد أقيم السحب يوم الإثنين الماضي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه الذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.

وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، والجائزة الربع سنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، مع الاستمرار في تنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.

ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع، على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي يوم الاثنين 22 يناير 2024، حيث سيعلن اسم الرابح القادم، وكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.