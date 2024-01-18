

يُطلق بنك الخليج عرضا حصريا لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات وتشجيعا للعملاء على استخدام أحدث تقنيات الدفع، إذ يمنحهم استرداداً نقديا بنسبة 15%، عند الدفع لدى المقاهي والمطاعم داخل الكويت وخارجها، عبر تطبيق «آبل باي» و«غوغل باي» و«سامسونج باي».



وللتمتع بمزايا العرض، يتعين على العميل إنفاق 100 دينار كحد أدنى في المطاعم والمقاهي سواء داخل الكويت أو خارجها خلال فترة العرض من 14 يناير إلى 15 فبراير المقبل، على أن يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي الذي يحصل عليه العميل الواحد هو 75 دينارا.



وسيتم إيداع مبالغ الاسترداد النقدي في بطاقات العملاء بحلول 10 مارس 2024، مع إخطارهم بمبلغ الاسترداد برسائل نصية.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: يحرص بنك الخليج على إطلاق عروض حصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية المختلفة على مدار العام، في إطار مساعيه لمكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم ومواكبة تطلعاتهم، وذلك بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة.



وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرها.



على صعيد متصل، يوفر بنك الخليج لعملائه أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300.000 فندق حول العالم.