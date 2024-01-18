

أكدت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات نيسان في الكويت التزامها فيما يخص مستويات رضا العملاء والجودة، بإطلاق برنامج «الضمان من الصانع» والذي يمتد لستة أشهر على جميع قطع الغيار الأصلية المبيعة في دولة الكويت.

وتعزز هذه الخطوة سمعة نيسان بتوفير أفضل مستويات القيمة والجودة، والتزامها بتعزيز رضا العملاء وتجربة اقتنائهم لسيارات نيسان في الكويت.



وعلى عكس خدمات الضمان التقليدية التي تنطبق فقط على القطع التي يتم بيعها وتركيبها في مراكز خدمة نيسان، فإن هذا الضمان المدعوم من الشركة المصنعة، سيشمل القطع المبيعة دون شرط تركيبها في مراكز خدمة نيسان، ما يتيح للعملاء المزيد من المرونة لاختيار مكان تركيب تلك القطع.

ولا يقتصر الضمان على المشتريات التي تتم مباشرة من مراكز خدمة نيسان فحسب، بل يشمل أيضا قطع الغيار التي يتم بيعها لدى تجار الجملة والموزعين المعتمدين من نيسان في جميع أنحاء الكويت.

وينطبق هذا البرنامج الجديد من نيسان للضمان الممتد من الصانع على مجموعة واسعة من قطع الغيار الأصلية، باستثناء بعض الحالات مثل، التشخيص غير المناسب للعطل، وسوء جودة العمل الفني المرتبط بالإصلاح، والأضرار الناتجة عن سوء التركيب.

ويعد برنامج الضمان الجديد جزءا من المنظومة الشاملة الأكبر المخصصة لحماية العملاء وسلامتهم، حيث تواصل نيسان بالتعاون مع شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين عملها على تطوير وتقديم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات والشركاء والعملاء في دولة الكويت لتمكينهم وتزويدهم بالمعلومات الكافية لكشف قطع الغيار المقلدة، ذلك بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية حول المخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلدة من خلال حملة «اسأل ليش؟» التي أطلقتها نيسان مؤخرا.

ويضاف هذا الضمان الممتد لستة أشهر من الصانع على قطع غيار نيسان الأصلية إلى العروض المميزة التي تقدمها نيسان وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين لمنتجات وخدمات ما بعد البيع بهدف تحسين تجارب العملاء في جميع أنحاء دولة الكويت.

ويشمل ذلك تقديم زيت محرك نيسان الأصلي 5W30 وهو زيت محرك يتميز بتركيبته الفريدة التي ترفع أداء المحرك وتعمل على حمايته، بالإضافة إلى خدمات نيسان البابطين التي تقدم المزيد من القيمة والراحة للعملاء وبناء الثقة لديهم، من خلال التواصل الواضح والمباشر عبر مختلف القنوات المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت.