



أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعزيز تطبيق منصته العقارية الرقمية KIB Aqari بمزايا جديدة ومبتكرة، وتم تصميم هذه المنصة لعملاء البنك المهتمين بامتلاك وبيع وتأجير العقارات، علما بأنها مدعومة بخدمة طلب التقييم العقاري رقميا، وهي الأولى من نوعها في الكويت.



وفي هذه المناسبة، قال مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية، م.فهد الصالح: تأتي المميزات الجديدة في إطار التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية واستراتيجية التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، من أجل توفير تجربة استثنائية للعملاء واختصار وقتهم وجهدهم، إلى جانب تلبية احتياجات أعمالهم بأسلوب أكثر سهولة وأمانا.



وأضاف أن منصة «KIB Aqari» التي أطلقها البنك، في الآونة الأخيرة، مصممة لتكون وجهة واحدة تلبي كل الاحتياجات العقارية، إذ تسهم في تمكين العملاء من التمتع بمجموعة واسعة من الخدمات والحلول العقارية المتميزة، وعلى رأسها خدمة طلب التقييم العقاري، التي تم إطلاقها لأول مرة في الكويت رقميا، والتي من شأنها تمكين مستخدميها من تتبع طلب التقييم العقاري والتحقق من صحة التقييمات باستخدام رمز QR، إضافة إلى المزايا الأخرى المتنوعة والمخصصة لإدارة العقارات، بدءا بخدمة تحصيل الإيجار تلقائيا، وليس انتهاء بإمكانية تتبع حالة الإيجارات متأخرة الدفع وغيرها الكثير، وذلك من أجل ضمان راحة العملاء خلال إنجاز عملياتهم.

ومن بين المزايا الجديدة التي أضافها البنك إلى المنصة، إمكانية ربط أي حساب جار أو حساب توفير في KIB لأغراض تحصيل الإيجار بدلا من حساب توفير KIB Aqari فقط، وتمكين المستخدمين من ربط مجموعة عقارات بحساب واحد أو ربط عقار لكل حساب بنكي لتحصيل الإيجار.

إضافة إلى أن خدمة تحصيل الإيجارات متوافرة حاليا، للأفراد والشركات، عبر ربط رقم الحساب بالبطاقة المدنية للأفراد وبرقم السجل التجاري للشركات، كما تم تطوير الصفحة الإلكترونية الخاصة بالعقارات بهدف تحسين آلية العرض وتوضيح الرصيد الحالي للحساب المرتبط بالعقار ونسبة الإشغال ونسبة التحصيل. حيث يعتبر تطبيق KIB Aqari أول تطبيق بنكي مصمم لتسهيل عملية تحصيل الإيجارات بشكل مجاني ومن دون أي رسوم.