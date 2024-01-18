

أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان أمس، عن تأسيس صندوق استثمار برأسمال يبلغ ملياري ريال عماني (نحو 5.2 مليارات دولار) لدعم المنظومة الاستثمارية في السلطنة، وذلك بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني.



وقالت الوزارة على منصة إكس إن الصندوق الذي أطلقت عليه اسم «صندوق عمان المستقبل» سيعمل على استكمال منظومة التغطية التمويلية والاستثمارية للحكومة، والإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، نقلا عن «وكالة أنباء العالم العربي».



وأضافت أن الصندوق سيتولى إلى جانب ذلك إبرام شراكات استثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار الجريء وتمويل مشروعات القطاع الخاص.



وأوضحت الوزارة أن إدارة رأسمال الصندوق ستتم عبر توجيه 90% من موارده للاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي و10% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في رأس المال الجريء.