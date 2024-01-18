

يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مع المنتخب البحريني في الـ7.00 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من الدور الثاني ببطولة آسيا الـ 21 والمقامة في مملكة البحرين، وتختتم 25 يناير الجاري. وقد تأهل منتخبنا بعد حصوله على 4 نقاط في الدور التمهيدي، عبر الفوز على منتخبي عمان والصين تايبيه والخسارة من المنتخب القطري.



وتعتبر مواجهات الأزرق مع البحرين من أصعب المواجهات على مستوى الخليج العربي وآسيا خاصة أن الفريقين يمتلكان مقومات الفوز، الا أن البحرين في الآونة الأخيرة كان له السبق في المواجهات المباشرة، ويسعى الأزرق الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار بالمنافسة على حصد احدى بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس العالم والمربع الذهبي في البطولة.



وأشاد نائب رئيس اتحاد كرة اليد شبيب الهاجري بالمستوى الذي قدمه منتخبنا الوطني في البطولة حتى الآن، واكد أن لدينا لاعبين على قدر الثقة والمسؤولية رغم صعوبة المهمة وحداثة معظم اللاعبين في البطولات الدولية والآسيوية.



وحول مباراة اليوم أكد الهاجري أن المجموعة قوية وتضم افضل منتخبات القارة، مشيرا إلى أن منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين والعراق تملك من الامكانيات الفنية الشيء الكثير الا أن ذلك سيخلق منافسة صعبة بين منتخبات المجموعة والتي يصعب التكهن بهوية بطلها، مشيدا بجهود الجهازين الإداري والفني واللاعبين، مؤكدا أن اتحاد اليد يقدم كل ما يمكن في سبيل تحقيق انجاز جديد.



كما اثنى الهاجري على رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى وأمين السر مجدي ميرزا والتنظيم الممتاز.