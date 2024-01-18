

هادي العنزي



تتواصل منافسات القسم الثاني للدوري العام لكرة السلة بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في الأولى كاظمة مع النصر في الـ 5 مساء على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، ويتبعها في الـ 7:30 مساء لقاء يجمع القادسية مع اليرموك على ذات الصالة.



وتبدو كفة كاظمة والقادسية راجحة في المباراتين، نظرا للفوارق الفنية الكبيرة مع منافسيهما، وقد التقى «البرتقالي» مع «العنابي» في القسم الأول وجاءت المباراة بأفضلية كبيرة لمصلحة الأول، حيث انتهت بفارق 34 نقطة لكاظمة، كما تغلب «الأصفر» على «أبناء مشرف» في القسم الأول أيضا، وبفارق 24 نقطة (85-61). وينافس كاظمة والقادسية على حجز مقعد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للمنافسة على لقب الدوري العام، إلى جانب الكويت والعربي والصليبخات.