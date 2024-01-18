



يعقوب العوضي



تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم اليوم مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري العام، فيلتقي في الـ5.15 التضامن (6 نقاط) مع الصليبخات (3 نقاط)، ويلعب في الـ7.15 برقان (28 نقطة) مع كاظمة (25 نقطة).



وفاز العربي على الشباب 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ورفع رصيده إلى 25 نقطة وبقي الشباب على رصيده السابق بـ15 نقطة، فيما تغلب اليرموك على الساحل 3-0 ورفع رصيده إلى 16نقطة وبقي رصيد الساحل خاليا من النقاط وذلك في ختام الجولة الـ12 من البطولة.



وبالعودة الى مباريات اليوم، فلقاء برقان مع كاظمة يفرض نفسه، فالطرفان يتطلعان لمواصلة المنافسة على مراكز متقدمة في سلم الترتيب العام، ويأتي البرتقالي من انتصار بثلاثية نظيفة على الصليبخات في الجولة الماضية، أما برقان ففاز في الجولة السابقة على التضامن وبنفس النتيجة ويتطلع اليوم لتكرار الانتصار.