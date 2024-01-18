

تعمل Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات، على وضع معايير جديدة لتنمية روح الفريق الواحد والقيادة المؤسسية، وتتمثل أهم مبادرات الشركة في تنمية ذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في أولمبياد الشركات التي نظمتها ALGAS.



تأتي هذه المبادرة كخطوة مبتكرة من Ooredoo لتعزيز أداء موظفيها ونجاحهم، حيث تعمل الشركة على جمع أكبر الشركات الكويتية في رحلة تنافسية، بهدف تمكين قياداتها وتعزيز الحلول المبتكرة للمشاكل اليومية. وتتحقق هذه الأهداف من خلال مزيج فريد يجمع بين المنافسة والتعاون بين جميع فرق العمل في تلك المؤسسات. ويهدف هذا البرنامج الطموح بدرجة أولى إلى دعم فئات مختلفة من موظفي الشركة، بمن في ذلك أصحاب الأداء المتميز، والموظفون الذين يشغلون مناصب قيادية مهمة، مع التركيز بشكل خاص على المواهب الشابة داخل الشركة.



وفي تعليق من رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في Ooredoo الكويت عمر البسام، قال: «لا يعد برنامج الألعاب الأولمبية للشركات من Ooredoo تمرينا تقليديا لبناء مهارات فريق العمل، بل هي منافسة جادة صممت لتشجع الإبداع والقدرة على تطوير حلول جديدة ومبتكرة للتغلب على تحديات واقعية في مجال الشركات، وذلك ضمن مسابقة أعدت للشركات الكويتية الرائدة، والتي تقدم لفرق عملها منصة لدفع حدود قدراتهم العقلية والبدنية في مواجهات وتحديات مختلفة».



كما أوضح عيسى البشير، مدير أول الموارد البشرية في Ooredoo الكويت: «ندرك في Ooredoo أن النجاح في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم يتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين المنافسة والتعاون وتمكين القيادة. نحن نسعى جاهدين لتحقيق هذا الهدف، مما يمكن جميع أفراد فريق العمل في الشركة، من الموظفين الجدد إلى القادة المؤثرين، من تحقيق أقصى إمكاناتهم والمساهمة بشكل فاعل في ريادة مجال الاتصالات».



والجدير بالذكر أن هذا البرنامج، الذي تم تصميمه على طراز الرحلات الاستكشافية، الممتد بين عامي 2023 و2024، يركز بشكل كبير على تمكين الكوادر الوطنية في المناصب القيادية، حيث يتم تقسيم فرق المؤسسات المشاركة، بما في ذلك فريق Ooredoo الكويت، إلى مجموعتين، حيث يتم تجميع النقاط بناء على أداء المجموعة في التحديات المختلفة.