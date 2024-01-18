

يحل أتلتيكو مدريد مساء اليوم ضيفا على جاره اللدود ريال مدريد في مواجهة صعبة ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، كما يخوض برشلونة حامل الرقم القياسي (31) اختبارا سهلا عندما يلتقي أونيونيستاس سالامانكا من الدرجة الثالثة على ملعب الأخير.



وتسعى كتيبة «الروخيبلانكوس» بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى رد الصاع صاعين والثأر من «الملكي»، الذي أقصاه من السوبر الإسباني قبل أيام، فيما يأمل المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي مواصلة انتصاراته الكبيرة مع «الريال».



إلى ذلك، أبقى إشبيلية على آماله بإنقاذ الموسم ومحاولة المشاركة القارية عبر الفوز بمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، وذلك بعد تأهله الى الدور ربع النهائي بفوزه على مضيفه خيتافي 3-1 أمس الأول.



وفي ظل تقهقره بالدوري بعد 20 مرحلة، حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط حتى بعد التعاقد مع المدرب كيكي سانشيز فلوريس خلفا للأوروغوياني دييغو ألونسو، تبدو مسابقة الكأس خشبة الخلاص للنادي الأندلسي الذي ودع أيضا دوري أبطال أوروبا في ذيل مجموعته.



والى جانب سعيه لتجنب الهبوط الى الدرجة الثانية لأول مرة منذ موسم 2000-2001، يأمل إشبيلية إحراز الكأس للمرة الأولى منذ 2010 والسادسة في تاريخه بعد تخطيه خيتافي وبلوغ ربع النهائي بفوزه عليه بثلاثة أهداف لسيرخيو راموس (8) وايزاك روميرو (48 و55)، مقابل هدف لخايمي ماتا (23).



vفي السياق ذاته، كشف تقرير صحافي إسباني أمس، عن أن برشلونة يواجه أزمة دفاعية قبل مباراة اليوم. وبحسب صحيفة «سبورت» الكاتالونية، فإنه سيتعين على المدرب تشافي هيرنانديز الاعتماد على عدد من لاعبي الفريق الرديف لتكوين خط دفاعه في هذه المباراة.



وأكدت الصحيفة أن برشلونة يفتقد 4 من مدافعيه حاليا، وهم: رونالد أراوخو للإيقاف، وإنييجو مارتينيز وماركوس ألونسو وجواو كانسيلو للإصابة.



ومن المتوقع أن ينضم اللاعبون الستة الشباب الذين سافروا للسعودية في كأس السوبر الإسباني، إلى قائمة «البارسا» في رحلة سالامانكا.