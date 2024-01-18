

عزز الهلال متصدر الدوري السعودي صفوفه بتعاقده مع الظهير الأيسر الدولي البرازيلي رينان لودي من مرسيليا الفرنسي حتى 2027. وقال اللاعب البالغ 25 عاما في فيديو نشره فريق العاصمة في حساباته: «متحمس، متشوق، متلهف، الوجهة إلى السعودية، نحو الهلال». وكان لودي وصل إلى مرسيليا عام 2023 مقابل 13 مليون يورو، بعد مشوار مع أتليتيكو مدريد الإسباني بين 2019 و2023. ويتعين على النادي الجنوبي تسديد 30% من قيمة إعادة البيع إلى أتليتيكو الذي أحرز معه لقب الدوري الإسباني بالعام 2021، فيما أشارت تقارير صحافية إلى ان قيمة الصفقة بلغت 23 مليون يورو (25 مليون دولار). وقال النادي السعودي إن مراسم التوقيع بين لودي ورئيس الهلال فهد بن نافل جرت في العاصمة الفرنسية باريس، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال «نظير دعمه الصفقة».