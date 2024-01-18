

تجنب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، مفاجأة مدوية وتأهل الى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في التنس، عقب فوزه الصعب على الاسترالي أليكسي بوبيرين 6-3 و4-6 و7-6 (4/7) و6-3 أمس.



ومنيت التونسية أنس جابر، المصنفة سادسة، بخسارة ساحقة في الدور الثاني أمام الروسية «الناشئة» ميرا أندرييفا البالغة 16 عاما 0-6 و2-6، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها السهل على التشيكية بريندا فروهيرفيتوفا 6-3 و6-2.



ولم يكن تأهل ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة 10 مرات، سهلا، حيث واجه بوبيرين في عقر داره وامام جمهوره، وبعد ان تمكن الصربي من حسم المجموعة الاولى، جاءه الرد قويا من بوبيرين في الثانية.



ويطمح ديوكوفيتش الى احرازه لقبه الحادي عشر في أستراليا والـ 25 في البطولات الكبرى، حيث بات اكثر اللاعبين فوزا بالغراند سلام في التاريخ متفوقا بلقبين على الاسباني رافايل نادال و4 على السويسري المعتزل روجيه فيدرر.



وفي المقابل، لم يواجه الايطالي يانيك سينر والاسترالي أليكس دي مينور والاميركية كوكو غوف والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا أي مشاكل للتأهل. وتأخرت انطلاقة العديد من المباريات في الملاعب المفتوحة بسبب الامطار.



وعانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من مؤازرة جماهير ملعب مارغاريت كورت لخصمه الأسترالي جوردان تومسون قبل فوزه الصعب 4-6، 7-6 (8-6)، 6-2، 7-6 (7-4) في 3 ساعات و36 دقيقة.



ولحق الروسي أندريه روبليف الخامس أيضا بركب المتأهلين، بتخطيه الاميركي كريستوفر يوبانكس 6-4 و6-4 و6-4.



ولدى السيدات، نجحت أندرييفا، المصنفة 47 عالميا، في تقديم عرض كبير لتهزم جابر (29 عاما) صاحبة الوصافة في ثلاث بطولات كبرى، تحت سقف مغلق على ملعب «رود ليفر أرينا» في مباراة دامت 54 دقيقة فقط.



وواصلت سابالينكا تقدمها بثبات لتبلغ الدور الثالث، ذلك على الرغم من ان البيلاروسية لم تكن في افضل مستوياتها بمواجهة ابنة الـ 16 عاما فروهيرفيتوفا. وحققت بطلة الولايات المتحدة المفتوحة كوكو غوف، المصنفة رابعة، الفوز على حساب مواطنتها كارولين دوليهايد 7-6 (7-2) و6-2. وودعت حاملة اللقب السابقة الدنماركية كارولين فوزنياكي أمام الروسية الشابة الأخرى ماريا تيموفييفا بثلاث مجموعات 1-6، 6-4، 6-1.