

سيكون ستاد الجنوب في الوكرة شاهدا على مواجهة عربية خالصة بين المنتخبين الإماراتي والفلسطيني اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

ويسعى «الأبيض الإماراتي» إلى حجز مقعده بشكل مبدئي في دور الـ 16 من المسابقة، من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب هونغ كونغ 3-1.

على الجانب الآخر، سيحاول المنتخب الفلسطيني، الملقب بـ «الفدائيين»، الحفاظ على حظوظه في المجموعة، وهو الذي خسر في الجولة الأولى أمام إيران 1-4.

وبقيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، عرف «الأبيض» جيدا كيف يحصل على النقاط الثلاث في مواجهة هونغ كونغ التي شهدت تعرض مرماه لعدة تهديدات خاصة في الشوط الثاني، لكن المواجهة المقبلة أمام فلسطين ستكون مختلفة.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على خدمات حارسه المخضرم خالد عيسى، بالإضافة إلى ثنائي الوصل فابيو ليما وكايو، مع وجود المهاجم سلطان الأميري، كما أن علي مبخوت، الهداف التاريخي لـ «الأبيض» والذي تواجد في المباراة الأولى على مقاعد البدلاء، سيكون ضمن الحسابات في مواجهة فلسطين.

على الجانب الآخر، عانى منتخب فلسطين من صعوبات عديدة في المباراة الأولى أمام إيران، ووجد نفسه خاسرا بثلاثة أهداف نظيفة في 38 دقيقة فقط، قبل أن يسجل هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكنه استقبل هدفا رابعا في الشوط الثاني.

وتكمن أهمية الفوز بالنسبة للمنتخب الإماراتي، في الوصول إلى النقطة السادسة قبل مواجهة إيران في الجولة الثالثة، حيث من المتوقع أن تكون تلك المباراة حاسمة في صراع الصدارة حال فوز الفريق الإيراني على هونغ كونغ في الجولة الثانية.



طاقم تحكيم كويتي



وسيقود مباراة الإمارات وفلسطين اليوم طاقم تحكيم كويتي مكون من أحمد العلي حكما للساحة، ويساعده عبدالهادي العنزي وأحمد صادق، وحكم تقنية الفيديو (VAR) عبدالله جمالي.