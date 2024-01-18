

ناصر العنزي



ليت المنتخبين الأخضر السعودي والأحمر العماني يلعبان مرة أخرى بنفس الملعب واللاعبين والحكم والجمهور كي نستمتع بأجواء المباراة وإثارتها وأهدافها واللحظة الأشهر في تاريخ كأس آسيا عندما ألغى الحكم الأسترالي شون إيفانز هدف علي البليهي مرتين قبل أن يؤكد صحته بناء على إشارة من الحكم المساعد في تقنية الفيديو «VAR»، لينفجر ستاد خليفة بن حمد في الدوحة فرحا وصخبا واندهاشا احتفالا بفوز «الأخضر» في مواجهة هي الأجمل والأفضل في البطولة حتى الآن.



الأخضر أكد في مباراته الأولى على «جودة» لاعبيه تحت أي ظرف وفي كل مواجهة فقد سبقه حضوره الذهني قبل حضوره الفني بعدما أحدث المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني تغييرا في قائمته الرسمية قبل يومين من المباراة أهمها استبعاد الحارس الأساسي نواف العقيدي، إلا أن لاعبي «الأخضر» دخلوا بتركيز عال وروح قتالية مكنتهم من تحقيق فوز مستحق، ولعل تغييرات المدرب مانشيني ساهمت إلى حد كبير في العودة بهدفين بعد التأخر بهدف خصوصا البديل عبدالرحمن غريب الذي سجل هدفا جميلا على طريقة زميله بنادي النصر الأسطورة كريستيانو رونالدو، فعندما تلعب إلى جوار لاعب بحجم رونالدو فحتما تكتسب بعضا من طباعه.



٭ الأحمر العماني صمد شوطا وسجل هدفا، إلا أن دفاعه خذله في الشوط الثاني بعدما واجه ضغطا سعوديا لم يتمكن من إيقافه لكنه ظهر بشكل مرض هجوميا وأزعج لاعبه المتميز صلاح اليحيائي الدفاع السعودي بفضل مهارته في المرور السهل غير أن استبداله في منتصف الشوط الثاني لم يكن قرارا موفقا من المدرب إيفانكوفيتش، كما ظهر بشكل لافت الجناح جميل اليحمدي، ونتمنى حقيقة من أنديتنا التعاقد مع اللاعبين العمانيين مثل اليحيائي واليحمدي بدلا من تكرار تجارب فاشلة مع لاعبين أجانب.



٭ الأبيض الإماراتي يخوض اليوم مباراته الثانية في مجموعته وفي حوزته 3 نقاط وفوزه اليوم على منتخب فلسطين يؤهله للدور المقبل، الإمارات فريق شاب يقوده مدرب محنك وهو البرتغالي باولو بينتو بعدما استبعد عدة أسماء وضم وجوها شابة مثل زايد سلطان وخليفة الحمادي وعبدالله ادريس وبدر ناصر وسلطان عادل، ولعل قوة التنافس في الدوري الإماراتي ساهمت في ارتفاع المستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب.



٭ انتهت الجولة الأولى من البطولة وكل مدرب تعرف على قدرات خصمه ودخلنا في الجولة الثانية التي ستمنح بعض الفرق بطاقة التأهل لدور الـ 16، والسؤال المتكرر بين الجماهير «منو راح يفوز بالبطولة؟»، لا تستعجلوا فهذه البطولة سيحدث بها عدة مفاجآت وستكون النسخة «الأقوى» تنافسيا وجماهيريا وتنظيما كعادة دولة قطر في استضافة البطولات وبعد أن يعرف كل فريق «ما له وما عليه» في الدور التمهيدي.