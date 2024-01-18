

تأهل «العنابي» القطري حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم إلى دور الـ 16 بعد فوزه على منتخب طاجيكستان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد البيت بحضور نحو 58 ألف متفرج، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، حيث رفع العنابي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة منفردا ليكون أول المتأهلين إلى الأدوار النهائية رسميا، بينما بقي الخاسر على نقطة واحدة حصدها من تعادله مع الصين في الجولة الأولى الذي يملك نقطتين، ويلتقي العنابي في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي مع منتخب الصين الإثنين المقبل، وتعتبر مباراة أداء واجب بعد أن حسم الصدارة، فيما يلتقي طاجيكستان مع لبنان وسجل هدف العنابي الوحيد أكرم عفيف (17) بعد هجمة مرتدة سريعة خلف دفاع طاجيكستان ليتوغل ويسدد الكرة على يمين الحارس إلى داخل الشباك، وبذلك يرفع رصيده إلى 3 أهداف متصدرا قائمة هدافي البطولة حتى الآن.



وكاد لاعب طاجيكستان أن يسجل الهدف الأول في اللقاء عند الدقيقة 12، بعدما راوغ مدافع قطر وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها مشعل برشم حارس قطر، واستمرت محاولات «العنابي» على مدار الشوط الثاني لرفع غلة الأهداف، فيما عاد حكم المباراة لتقنية الفيديو لإشهار بطاقة حمراء لصالح لاعب طاجيكستان في الدقيقة 79 بعد تدخل عنيف بالقدم في وجه لاعب قطر في وسط الملعب.



وفي المجموعة ذاتها، انتهت مباراة لبنان والصين بالتعادل السلبي على ملعب «الثمامة» في الدوحة.



ورفع المنتخب الصيني رصيده الى نقطتين بعد تعادل سلبي آخر في المباراة الاولى ضد طاجيكستان، في حين حصد لبنان نقطته الاولى بعد الخسارة أمام قطر 0-3 في افتتاح البطولة.



وينهي منتخب لبنان دور المجموعات بلقاء طاجيكستان الاثنين المقبل، في حين تلتقي الصين مع قطر الدولة المضيفة في اليوم عينه.



دخل المنتخب اللبناني المباراة بهدف محو الخسارة القاسية أمام قطر في المباراة الافتتاحية للبطولة القارية وإنعاش آماله في بلوغ الدور الثاني، علما ان نظام البطولة يوصي بتأهل اول وثاني المجموعات الست، بالإضافة الى أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث فيها.

بيد ان العقم الهجومي في المنتخب اللبناني حال دون تحقيقه نتيجة إيجابية، رغم الفرص العديدة التي سنحت له، لاسيما في الشوط الاول، وباتت حظوظه تتوقف من خلال الفوز في مباراته الأخيرة.