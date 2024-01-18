

يدخل المنتخب السوري اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره الأسترالي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس أمم آسيا لكرة القدم.

وكان منتخب «نسور قاسيون» قد استهل مشاركته في كأس أمم آسيا بالتعادل السلبي مع أوزبكستان في الجولة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ملعب «جاسم بن حمد» يوم السبت الماضي.

على الجانب الآخر، فاز «الكنغارو» على نظيره الهندي 2-0، ضمن منافسات الجولة ذاتها، على ملعب «أحمد بن علي» في الريان. ويسعى المنتخب السوري إلى تحقيق نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب الأسترالي صاحب الحظوظ الأوفر لتصدر المجموعة والمنافسة على اللقب فيما بعد.

وبقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، يهدف المنتخب السوري إلى تحقيق نتيجة إيجابية والثأر لخسارته أمام نفس الفريق في النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، بنتيجة 2-3 في دور المجموعات، كما لم ينس الجمهور السوري تسبب الفريق الأسترالي في ضياع حلم التأهل لكأس العالم 2018 بعد الخسارة 2-3 في مجموع المباراتين في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل للملحق العالمي وقتها.



لكن فريق كوبر سيصطدم بالمنتخب الأسترالي الذي يقوده جراهام أرنولد، وقاده لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الـ 16 بمونديال قطر 2022، كما يضم الفريق العديد من اللاعبين المميزين مثل المدافع هاري سوتار والحارس ماتيو ريان وغيرهم.

ومن شأن الفوز على أستراليا أن يقرب المنتخب السوري من التأهل لدور الـ 16، خاصة أنه سيواجه في الجولة الثالثة المنتخب الهندي يوم 23 من الشهر الجاري. على الجانب الآخر، يستهدف المنتخب الأسترالي صدارة المجموعة، من أجل تفادي مواجهة أحد المرشحين للقب في الدور المقبل، وذلك في طريقه من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه.



الهند تلتقي أوزبكستان



في المجموعة ذاتها، تلتقي أوزبكستان مع الهند على ستاد أحمد بن علي. وصمد المنتخب الهندي أمام أستراليا في مباراته الأولى طوال الشوط الأول، قبل أن تمنى شباكه بهدفين في الثاني.

وألمح مدرب الهند الكرواتي ايغور شتيماتس الى إمكانية إجراء تعديلات على صفوف فريقه في المواجهة ضد أوزبكستان، لاسيما من الناحية الهجومية بالقول «نحن بحاجة إلى جودة أفضل في التمريرات. سنقوم بإجراء بعض التبديلات الهجومية من اجل إيجاد طريقة للتعامل مع المباراة ومحاولة الفوز بها».

أما أوزبكستان بقيادة مدربها السلوفيني ستريشكو كاتانيتش الذي يعرف الكرة الآسيوية جيدا بعد إشرافه على منتخبي الامارات والعراق، فقدمت أداء قويا أمام سورية، وتدخل مباراتها ضد الهند مرشحة للخروج بنقاط المباراة الثلاث.