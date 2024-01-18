

الدوحة - فريد عبدالباقي



قال المدرب الإيطالي لمنتخب السعودية روبرتو مانشيني، إن موضوع اللاعبين المستبعدين بالنسبة له أمر انتهى، موضحا انه «ليس لدي مشكلة مع أحد، أنتم سألتموني وأنا أجبت، الموضوع انتهى بالنسبة لي»، معربا عن سعادته بالفوز على المنتخب العماني 2-1 في أولى مباريات المنتخبين بنهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023، على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.



وقال المدرب في مؤتمر صحافي إن المنتخب السعودي أظهر قدرات فنية كبيرة ونجح في بسط سيطرته على المباراة في الشوط الثاني معوضا الأخطاء المتعددة التي وقع فيها بالشوط الأول، لافتا إلى أن المنتخب تأخر بهدف في النتيجة بسبب أخطاء تنظيمية لم تكن في الحسبان لكنه استحق الفوز في المباراة.

وأضاف أنه عمل على تغيير شكل المنتخب في الشوط الثاني بتعزيزه بعناصر متعددة مع تعديل في طريقة اللعب، خصوصا أن المنافس أظهر قدرات كبيرة في الشوط الأول وتفوق في كثير من المناسبات، وكان من الضروري التفوق عليه في الشوط الثاني الذي استعاد فيه المنتخب تركيزه الذي كفل له التعادل في النتيجة ثم التفوق بهدفين في آخر دقيقة من المباراة.

ويدين «الأخضر السعودي» بالفضل لمدافعه علي البليهي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 6+90، بعد أن سجل عبدالرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة 79، فيما بادر «الأحمر العماني» بالتسجيل عن طريق صلاح اليحيائي في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وتصدر منتخب تايلند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام منتخب السعودية، في حين بقي رصيد منتخب عمان وقيرغيزستان خاليا من النقاط.



ووضحت الحسرة على وجه المدرب الكرواتي لمنتخب سلطنة عمان برانكو إيفانكوفيتش، عقب خسارة فريقه أمام السعودية.

وقال إن المنتخب العماني اعتمد على رسم تكتيكي مناسب للحد من خطورة المنتخب السعودي، مضيفا أن اللاعبين أجادوا تنفيذ المهام التكتيكية المطلوبة بشكل جيد.



وأشار إلى أن المنتخب العماني استعد بشكل جيد خلال الفترة التحضيرية للبطولة، وأنه يحترم كل المنافسين، كما شدد على أن جميع منتخبات المجموعة لديها طموح المنافسة، لكنه سعيد بالمستوى الذي أظهره المنتخب كمجموعة في المباراة الأولى وبين من خلالها جاهزيته لهذا التحدي الكبير، على حسب وصفه.