توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة علمية مفادها أن تناول الطماطم أو المنتجات التي تحتوي عليها يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.



ووجد العلماء أن تناول ما يعادل حبة طماطم كبيرة يوميا يقلل من فرص إصابة شخص ما بالحالة القاتلة بنسبة تصل إلى 36%، بحسب صحيفة «صن» البريطانية، وكتب الباحثون في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية: «إن استهلاك الطماطم، مفيد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وإدارته».

واكتشف فريق من جامعة برشلونة أن أولئك الذين تناولوا المزيد من المنتجات التي تحتوي على الطماطم كان لديهم خطر أقل لارتفاع ضغط الدم.

وقالت مديرة معهد أبحاث التغذية روزا ماريا لامويلا رافينتوس: «إن آليات حماية القلب المشاركة في خفض ضغط الدم يمكن أن تعزى جزئيا إلى وجود اللايكوبين في الطماطم». وقد يلعب البوتاسيوم أيضا دورا، حيث وجد أنه يساعد في مواجهة الآثار الضارة للملح لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.