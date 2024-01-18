أعلن رئيس شركة «إبيك غايمز» الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت» أن شركته «خسرت» المعركة القضائية لإجبار «آبل» على فتح هواتف «آي فون» أمام متاجر التطبيقات البديلة، إثر رفض المحكمة العليا الأميركية النظر في القضية.



وكتب تيم سويني على منصة إكس قائلا: إن المعركة القانونية لفتح نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابعة لآبل «آي أو اس» أمام المتاجر وخدمات الدفع المنافسة قد خسروها في الولايات المتحدة.



وقد أعلنت المحكمة العليا أنها لن تستمع إلى الطعون المقدمة من آبل أو إبيك في القضية المستمرة منذ فترة طويلة، ما يضع حدا لمعركة قانونية كبرى.



وفي عام 2020، أطلقت إبيك إجراءات ضد شركتي آبل وغوغل اللتين تهيمنان بشكل كبير على اقتصاد الأجهزة المحمولة في العالم عبر نظامي آي او اس وأندرويد، وفرضتا عمولات على مشتريات المستخدمين. وتتهم إبيك الشركتين العملاقتين باحتكار هذه السوق.



وقبل عامين، وفي أعقاب الدعوى القضائية بين آبل وإبيك، طلبت قاضية فيدرالية أميركية من آبل السماح للناشرين بتقديم طرق دفع بديلة للمستخدمين، لكنها اعتبرت خصوصا أن إبيك فشلت في إثبات ادعاءاتها بانتهاك آبل قانون المنافسة.