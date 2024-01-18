يخطط حي «يانتشينغ» في بكين لبناء منطقة جذب سياحي شاملة وعالمية المستوى تتمحور حول قسم «بادالينغ» من سور الصين العظيم المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لـ«يونسكو».



وابتداء من هذا العام الحالي 2024، سينشئ الحي مسارات لمشاهدة معالم المنطقة، تربط أقسام سور الصين العظيم المحيطة، وستعمل على ترقية نماذج الأعمال لمتحف سور الصين العظيم والقطاعات التجارية القريبة لتلبية الطلب السياحي على الإقامة والمطاعم والتسوق بطريقة محسنة.



ومن المتوقع أيضا إطلاق أنشطة متعددة، بما في ذلك مهرجان ثقافي لسور الصين العظيم ومنتدى وحفل موسيقي، وفقا للسلطات المحلية. ولا تزال قاعات العرض الجديدة لمتحف سور الصين العظيم قيد الإنشاء، حيث تقدر مساحة البناء بنحو 16000 متر مربع.



ويبلغ طول سور الصين العظيم أكثر من 20000 كيلومتر، ويتكون من العديد من الأقسام المترابطة.



ويوجد في بكين إجمالي 520 كيلومترا تقريبا من أقسام سور الصين العظيم، ويعتبر قسم بادالينغ الأكثر زيارة.