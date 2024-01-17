تطوير الأداء المهني باعتباره من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية ولتحقيق مزيد من التميز والنجاح





أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي اليوم الأربعاء مواصلة جهود تطوير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وفقا للمعايير الدولية، وكذلك التحول الرقمي والتوسع في مراكز الرعاية الأولية وتطوير برنامج الأطباء الزائرين.



وأعرب الوزير د.العوضي في تصريح صحافي عن بالغ الاعتزاز بنيل وتجديد ثقة القيادة السياسية به كوزير للصحة إذ "نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل لاستكمال الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن" مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة السياسية وأن يعينه سبحانه على مسؤولية خدمة دولة الكويت وشعبها.



وقال د.العوضي إنه سيواصل الجهود الرامية للحفاظ على المراكز المتقدمة التي تشغلها الكويت على المؤشرات الصحية والارتقاء بها، مثمنا في هذا الصدد الجهود المخلصة للكوادر الطبية وجميع العاملين في الوزارة.



وأفاد بأن وزارة الصحة تضع تطوير الأداء المهني على رأس أولوياتها باعتباره من الركائز الأساسية للمنظومة الصحية ولتحقيق مزيد من التميز ومواصلة النجاحات الملموسة التي تحققت.



وجدد د.العوضي التأكيد على مواصلة دعم "التعليم المستمر" وبرامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية "كيمز" إلى جانب العمل على جذب وتوطين الكفاءات العالمية بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة واستكمال تشغيل المنشآت الجديدة وغيرها عبر الرؤية الشاملة للتعامل مع التحديات بما يوفر بيئة العمل المناسبة للكوادر والكفاءات الوطنية.



وسأل الله العلي القدير المزيد من التقدم والازدهار للكويت وشعبها تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح.