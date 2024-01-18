دعا الاتحاد الافريقي إثيوبيا والصومال، إلى ممارسة ضبط النفس واتخاذ خطوات لتهدئة التوترات الحالية وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

جاء ذلك في بيان لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي عقب اجتماعه مساء الاربعاء، والذي تطرق إلى الوضع الحالي في العلاقات بين إثيوبيا والصومال. ودعا المجلس البلدين إلى "الانخراط في حوار هادف نحو إيجاد حل سلمي للمسألة بروح الحلول الافريقية للمشكلات الافريقية".

وحث البلدين على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات والتصريحات التي يمكن أن تؤثر سلبا على "الروابط القوية لحسن الجوار والصداقة والتضامن القائمة بينهما".

وأعرب المجلس عن "قلقه العميق" إزاء التوتر المستمر بين البلدين وتأثيره السلبي المحتمل على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة على نطاق أوسع.

وأكد المجلس "التزامه ودعمه القويين للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي واستقلال وسيادة جميع الدول الأعضاء، من بينها إثيوبيا والصومال".

ودعا البلدين إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للاتحاد الافريقي والقانون الدولي والاسترشاد بها في علاقاتهما الثنائية والدولية.

وفي الوقت نفسه، حث المجلس الأطراف الخارجية على الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين العضوين في الاتحاد الافريقي.