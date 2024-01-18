انتهت الجولة الأولى من مجموعات كأس أمم افريقيا 2023 بتعادل إيجابي بين الكونغو الديموقراطية وزامبيا بهدف لكل فريق.

تقدمت زامبيا بهدف كينجس كانجوا وتعادل يوان ويسا للفهود، وبذلك تصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة بعد الفوز على تنزانيا 3-0، فيما احتل المنتخبان المركز الثاني والثالث.

ولا يزال منتخب زامبيا دون فوز منذ تحقيق لقب أمم افريقيا 2012، حيث شارك في نسختي 2013 و2015 دون فوز في مرحلتي المجموعات.

وسيلتقي منتخب الكونغو الديموقراطية و المغرب، وزامبيا وتنزانيا في الجولة الثانية.

ويعد ذلك التعادل الخامس في البطولة خلال أول 12 مباراة بنسبة 41%.

وقد بدأت المباراة هادئة للغاية بين الفريقين. وفي الدقيقة 23 خرج ليونيل مباسي حارس الكونغو الديموقراطية لتشتيت الكرة ولعب باستون داكا رمية التماس سريعا وسجل كينجس كانجوا من لمسة واحدة هدف التقدم بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في المرمى الخالي.

رد الفهود لم يتأخر، وسجل يوان ويسا هدف التعادل للكونغو بعدما حوّل عرضية سيدريك باكامبو في الشباك بسهولة في الدقيقة 27. وبعد 3 دقائق شتت المدافع من على خط المرمى فرصة الهدف الثاني للكونغو بتسديدة ويسا من داخل منطقة الجزاء.

اما الشوط الثاني فكان هادئا ولم يشهد سوى إلغاء ركلة جزاء بالدقيقة 60 بعدما احتسبها الحكم باملاك تسيما لصالح الكونغو الديموقراطية بداعي وجود لمسة يد على مدافع زامبيا لكن تقنية الفيديو استدعت الحكم وبعد مطالعة اللقطة مجددا ألغى الركلة ليظل التعادل سائدا.