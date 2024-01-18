وقعت بلدية الكويت بروتوكول تعاون مع بنك الائتمان الكويتي بشأن الربط الإلكتروني بينهما لتوفير الخدمات الإلكترونية باستخدام (web service) في إطار سعيهما لإنجار معاملات المواطنين بسلاسة ويسر.

وقال المدير العام للبلدية سعود الدبوس في تصريح صحافي، عقب توقيع البروتوكول مع المدير العام للبنك خليفة الفاضل إن العمل به سيبدأ من اليوم الخميس ويتضم الالتزام بإنشاء وتشغيل (خدمة الاستعلام الآلي) عن بيانات شهادات الأوصاف وبيانات تراخيص البناء والمكاتب الهندسية لتزويد بنك الائتمان بها.

وأضاف الدبوس أن الخدمة تشمل كذلك بيانات كل العاملين لدى الجهتين المتعاملين مع الخدمات المقدمة بشكل دوري طبقا لإحصائية شهرية إلى جانب الاحتفاظ بسجل تاريخي يحتوي المعلومات التي تم الحصول عليها من بنك الائتمان عبر الربط الإلكتروني للرجوع لها عند الحاجة.

وأكد أن السجل يتضمن المعلومات الخاصة بالعميل والمعلومات الخاصة بالموظف المكلف بطلب الخدمة الالكترونية وتاريخ طلبها لافتا إلى التزام الطرفين باستخدام المعلومات طبقا للأغراض المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

وشدد على التزام الجانبين بإصدار كتاب رسمي يحدد فيه ضابط الاتصال من كل طرف متضمنا بيانات اسم الموظف وهاتف العمل والمحمول والبريد الإلكتروني الرسمي للقيام بمتابعة تنفيذ مواد هذا البروتوكول.

وبين الدبوس أن البروتوكول يؤكد على حفظ سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وعدم الإفصاح عنها لأي طرف آخر أو جهة رسمية يتعامل معها داخل الكويت أو خارجها إلا بناء على حكم قضائي أو طلب رسمي من الجهات القضائية أو وفقا لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية.

وذكر أن البروتوكول يراعي حقوق الملكية الفكرية والأدبية المملوكة لكل طرف والحفاظ على التراخيص الممنوحة لأي منهما ولا يجوز التنازل عنها أو منحها أو نقلها للغير.