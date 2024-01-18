أحمد خميس



أصدرت وزارة الداخلية قرارا وزاريا حمل رقم 26 /2024 تضمن السماح للمخالفين ما قبل 2020 بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامات، وذلك عقب إلغاء القرار 288 /2020 بشأن إخراج الأجانب غير الحاصلين على ترخيص بالإقامة.



كما تضمن القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الآتي:



بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 38 /1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القرار الوزاري رقم 288 /2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم، وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف، تقرر الآتي:



مادة أولى



يلغى القرار رقم 288 /2020 المشار إليه.



مادة ثانية



على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار.



يشار إلى أن الحد الأقصى للغرامات التي تستحقها وزارة الداخلية يبلغ 600 دينار للمخالف.