نظمت اللجنة التعليمية البرلمانية على مسرح مجلس الأمة مؤتمر "تطوير النظام التعليمي في الكويت وسبل النهوض فيه " .



وكان أول المتحدثين رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد العليان حيث قال : اللجنة بصدد التجهيز لجلسة 4/30 وفق الخارطة التشريعية ونحن نعد العدة للجلسة التي ستخصص للتعليم ونعمل منذ فترة على اعداد تشريعات وأهمها تطوير التعليم

وقال مقرر اللجنة النائب فهد المسعود : المؤتمر يأتي في وقت مهم ، لأن مؤشرات التعليم متأخرة ، ولدينا مشاكل يجب ان نتغلب عليها مؤكدا ان أهل الاختصاص هم من يعيشون المشاكل ونحن هنا نستمع إليهم ومن لديه ورقة علمية فليقدمها، وما يهمنا هو تطوير التعليم وتقديم قانون في جلسة 4/30 ليكون له دور في تطوير التعليم

وقال عضو اللجنة النائب د. فلاح الهاجري : ازعم ان اللجنة التعليمية من أخطر اللجان لأن الأمم تقاس بتعليمها مثمنا الحضور الكبير لأهل الميدان . واضاف : سنفتح النقاش والاستماع لما يطرحه أهل الاختصاص خصوصا أن التعليم في الكويت في انحدار

وقالت عضو اللجنة النائبة د. جنان بوشهري: وجود أهل الخبرة والاختصاص والميدان سيثري النقاش والملاحظات التي ستقدمونها ستكون الأساس لعملنا .

وقال عضو اللجنة النائب د. محمد الحويلة : لابد أن تكون هناك منظومة تعليمية كاملة لنرتقي بمخرجات التعليم