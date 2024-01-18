شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المنتدى الخليجي للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة تحت شعار «حلول إعادة التدوير والطاقة والمياه والمدن الذكية» والذي نظمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في فندق راديسون بلو الكويت ـ مركز مؤتمرات الهاشمي.



واستعرض الصندوق من خلال جناحه الخاص في المعرض المصاحب للمنتدى إصداراته الإعلامية التي تبرز مساهماته التنموية في مجال البيئة والمحافظة عليها.



وأشار المستشار الهندسي في الصندوق الكويتي للتنمية نواف الدبوس إلى أن مشاركة الصندوق في هذا الحدث تأتي ضمن مواصلة جهوده الفعالة في دعم المبادرات البيئية والطاقة المتجددة على المستويين المحلي والإقليمي في ظل وجود توجه عالمي ورغبة ملحه في حل مشكلات تغير المناخ.



تجدر الإشارة إلى أن الصندوق موّل العديد من المشاريع التنموية المبنية على رؤية تحد من ازدياد انبعاث الغازات الدفيئة، وتكوين نظام اقتصادي منخفض الكربون في العديد من الدول، من أبرزها إنشاء محطات توليد كهرومائية في جمهورية كوبا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية نيبال الفيدرالية الديموقراطية، بالإضافة إلى مشروع طاقة الرياح في المملكة الأردنية الهاشمية وتوفير المياه الصحية في دولة فلسطين والعديد من المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.