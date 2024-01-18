أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس عن إلغاء وتحويل بعض رحلاتها إلى مدينتي جدة والقاهرة وإعادة جدولة رحلتها من وإلى مطار صبيحة الدولي في مدينة إسطنبول التركية.



وقالت الشركة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) -تويتر سابقا- إنه تم تغيير نوع الطائرة في الرحلة رقم (ku545) المتجهة إلى القاهرة اليوم وتحويل بعض ركابها إلى الرحلة رقم (ku543) في تمام الساعة 10 و55 دقيقة مساء.



وأضافت أنه سيتم تحويل بعض الركاب من الرحلة رقم (ku546) المتجهة من القاهرة إلى الكويت اليوم إلى الرحلة رقم (ku544) ليوم الجمعة في تمام الساعة 2 و40 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.



وأوضحت أن رحلة (الخطوط الكويتية) إلى جدة اليوم رقم (ku785) ألغيت لأسباب فنية وسيتم تحويل ركابها إلى الرحلة رقم (ku783) اليوم في تمام الساعة 11 و40 دقيقة مساء.



وذكرت أن الشركة ألغت الرحلة رقم (ku786) المتجهة من جدة إلى الكويت اليوم لأسباب فنية مبينة أنه سيتم تحويل ركابها إلى الرحلة رقم (ku784) ليوم الجمعة في تمام الساعة 3 و10 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة جدة.



وأشارت إلى أنه تم إعادة جدولة رحلتها رقم (ku157) المتجهة إلى مطار صبيحة اليوم إلى الساعة 1 و20 دقيقة مساء مبينة أنه تمت إعادة جدولة رحلتها رقم (ku158) المتجهة من مطار صبيحة إلى الكويت اليوم إلى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة إسطنبول.