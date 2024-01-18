أعلنت جامعة الكويت أن تقديم طلبات الالتحاق للطلبة الأجانب الدارسين على نفقتهم الخاصة بجامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 سيكون من 22 إلى 24 الجاري.

وأوضح القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.فاضل عزيز في تصريح صحافي أن طلبات الالتحاق ستكون للطلبة المستوفين لشروط القبول والراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة من خريجي النظام الموحد والمعهد الديني والمدارس الأمريكية والإنجليزية.



وأضاف عزيز ان خريجي مدارس دولة الكويت يمكنهم تقديم طلبات الالتحاق إلكترونيا، أما الطلبة الحاصلون على شهادات من خارج البلاد فيمكنهم تقديم طلبات الالتحاق في صالة القبول والتسجيل بمدينة (صباح السالم) الجامعية خلال ساعات الدوام الرسمية.



وقال إن تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة سيكون باستخدام شبكة الإنترنت عبر صفحة نظام القبول الإلكتروني على العنوان التالي: (http://portal.ku.edu.kw/admission).



وبين أنه في حال عدم إمكانية دخول الطالب للنظام سيظهر له رابط إلكتروني ينقله إلى إرشادات وتعليمات يجب اتباعها، مشيرا إلى أن قبول الطالب في الجامعة مشروط بصحة هذه البيانات، كما يمكنه مراجعة صالة القبول والتسجيل للاستفسار خلال ساعات العمل الرسمية في الفترة المعلنة.



وأكد أن على الطالب الاطلاع على طلب الالتحاق الخاص به لمعرفة المستندات المطلوبة منه، علما أنه يحق للجامعة إلغاء قبول أي طالب في حال عدم توافر المستندات المطلوبة أو تبيان عدم صحة البيانات التي تم قبوله على أساسها وفقا لما حددته القواعد الأساسية للقبول والتحويل في جامعة الكويت.



ودعا عزيز الطلبة المتقدمين للاطلاع على التعليمات والإرشادات التي توفرها الجامعة لهم على شبكة الإنترنت وضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات الالتحاق واعتماد القبول، مشددا على أنه لن يقبل بأي طلب التحاق بعد انتهاء الفترة المعلنة.