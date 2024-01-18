بحثت وزارة التربية مع وزارة الإعلام خطة لطباعة أكبر دفعة للكتب المدرسية من خلال مطبعة الحكومة التابعة لـ «الإعلام» بغية رفع الإيرادات الحكومية وتطبيقا لسياسة ترشيد الإنفاق.

وقالت وكيلة وزارة التربية بالتكليف والوكيلة المساعدة للبحوث التربوية والمناهج بالتكليف أنوار الحمدان عقب اجتماعها مع وكيل وزارة الإعلام لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي إن هذا التعاون ينطلق من تفعيل الاستراتيجية الإعلامية وعقب نجاح التجربة الأولى في طباعة الكتب المدرسية في عام 1975.



وأشارت الحمدان إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد الكتب المدرسية التي تم إنجازها للعام الدراسي 2023 ومدى دقة طباعتها وإنجازها والتحديات التي واجهت ذلك، موضحة أنه تم وضع خطة مستقبلية للوزارة بالتعاون مع الإعلام لرفع عدد الكتب المقررة طباعتها إلى 70 كتابا مدرسيا بالتنسيق مع إدارة تطوير المناهج.



وأكدت ضرورة التركيز على سرعة إنجاز طباعة الكتب المدرسية في مطبعة الحكومة واعتمادها وتسهيل الأمور المالية، والتأكد من مدى جاهزية مطبعة الحكومة لاستقبال الخطة المقترحة.



وذكرت أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وجود فريق عمل من الوزارتين لتنسيق أمور الطباعة كممثلي الإدارة المالية والتوريدات والمخازن والإدارات الأخرى المختصة لوضع خطة زمنية واضحة لطباعة الكتب المدرسية مع مطبعة الحكومة للعام الدراسي 2024.



وأشارت الحمدان إلى أن الوزارتين تسعيان لطباعة ما يقرب من 20 كتابا مدرسيا قبل نهاية شهر مارس المقبل خلال السنة المالية الحالية للاستفادة من الوقت والميزانية المتوافرة استعدادا للعام الدراسي المقبل.