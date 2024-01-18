عبدالعزيز الفضلي

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انتهت مع امتحانات طلبة الصف الثاني عشر من القسم الأدبي والتعليم الديني سجلت نسبة انخفاض بحالات الحرمان بنسبة 58% في الامتحانات، حيث بلغت نسبة الانخفاض 53% في القسم العلمي فيما بلغت نسبة الانخفاض 62% في القسم الأدبي خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول مقارنة بما تم تسجيله من حالات حرمان في امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي السابق 2022/2023.



ولفت إلى أن انخفاض حالات الحرمان خلال الفصل الدراسي الأول يترجم وعي المتعلمين وتفانيهم في العمل الجاد والسعي للنجاح، بالإضافة إلى جدية وزارة التربية في تطبيق اللوائح المنظمة للامتحانات، وجهود مديري لجان الامتحانات والعاملين فيها من الهيئتين الإدارية والتعليمية ومتابعتهم الحثيثة ودورهم الفاعل في تنظيم عملية سير الامتحانات.



وأوضح الوهيدة في بيان صحافي أن ذلك يعكس أيضا الأثر الإيجابي الذي أحدثته الحملة الإعلامية «نسعى بعلمنا» التي نفذتها الوزارة منذ فترة ما قبل امتحانات صفوف النقل، من خلال ركن توعوي في مجمع مروج بتواجد التواجيه الفنية للمواد الأساسية، للرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم وبتواجد اختصاصيين نفسيين واجتماعيين لتقديم استشاراتهم عبر منصة استشير الإلكترونية وتقديم خدمات تعليمية للطلبة عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، التي لاقت تفاعلا كبيرا من الطلبة الذين حرصوا على الاستفادة منها، وسجلت تلك المنصات آلاف المتابعات والزيارات من الطلبة.



وتابع الوهيدة ان الحملة التوعوية «نسعى بعلمنا» هدفت إلى إعداد الطلبة علميا وتربويا ونفسيا لدخولهم الامتحانات، وإرشادهم نحو طرق المذاكرة السليمة والتحلي بالإيجابية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، وتوفير الأجواء المناسبة والتغذية السليمة وقد لاقت نتائجها بدليل تفاعل ومشاركة المتعلمين بالرسائل اليومية التي تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد أن الوزارة حرصت على توفير مصادر تعلم وبنوك أسئلة وقنوات تربوية في متناول الطلبة من خلال موقعها الإلكتروني مع توجيه رسائل وإرشادات من موجهي المواد الأساسية للمتعلمين، خاصة طلبة الصف الثاني عشر بشكل يومي، حيث بلغت 12 رسالة مصورة عرضت بشكل متواصل قبيل ليلة الامتحان عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المقروءة، التي لاقت متابعات وتفاعلا من المتعلمين.



وأضاف ان الحملة شملت بث رسائل تحفيزية من نماذج طلابية متفوقة يقتدى بها ونصائح وإرشادات مختلفة، إضافة إلى توعية المتعلمين بلائحة مخالفات الامتحانات.



وتمنى الوهيدة التوفيق والنجاح لجميع المتعلمين، مؤكدا أن وزارة التربية مستمرة بعملية تصحيح الامتحانات في الكنترول على أن يتم رفع النتائج على موقع وزارة التربية الإلكتروني وتطبيق سهل، فور الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات.



هذا، وكان طلاب الصف الثاني عشر في القسم الأدبي وطلبة التعليم الديني اختتموا امتحانات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2023-2024، حيث أدى طلبة الأدبي امتحان الإحصاء، بينما قدم طلبة الديني اختبار اللغة العربية.



وأعلنت وزارة التربية أن عدد حالات الحرمان في اختبار الإحصاء 12 حالة فقط.



ويعتبر الخميس هو آخر يوم عمل للإدارات المدرسية، حيث تبدأ عطلة نصف السنة اعتبارا من الأحد 21 الجاري حتى الخميس الأول من فبراير المقبل.



وقال رئيس لجنة ثانوية صباح الناصر فهد العجمي انه تقدم امس طلاب الصف الثاني عشر من القسم الأدبي لآخر امتحان في الفترة الدراسية الأولى في مادة الإحصاء.



وأوضح العجمي أنه قد بلغ عدد الطلاب في ثانوية صباح الناصر 358 طالبا مقسمين على 5 لجان رئيسية لجنة المسرح ولجنة البدنية و3 لجان في الفصول الدراسية، مشيرا إلى أن اختبار مادة الإحصاء لطلاب القسم الأدبي كان مقسما على لجنتين رئيسيتين فاللجنة الرئيسية الأولى تتكون من 4 لجان فرعية واللجنة الرئيسية الثانية تتكون من 3 لجان فرعية.



وأكد العجمي أن لجان الامتحانات سارت على ما يرام ومن دون مشاكل تذكر، حيث لوحظ في هذه الامتحانات زيادة وعي أبنائنا الطلاب باللوائح والنظم التي وضعتها وزارة التربية، بالإضافة إلى تعاونهم مع إدارات المدارس والمعلمين، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة.