بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع كل من سفيري البيرو وتركيا لدى البلاد سبل تعزيز التعاون الإعلامي بما يسهم في توطيد العلاقات بين الكويت وكل من البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال د.السالم في مكتبها سفير جمهورية البيرو لدى البلاد كارلوس منديولا وسفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز - كل على حدة - حيث تم خلال اللقاءين تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية، لاسيما ذات الاهتمام المشترك.



وأكدت د.السالم حرص «كونا» على تعزيز التعاون الإعلامي مع الدول الشقيقة والصديقة والارتقاء به بما يسهم في أداء الوكالة لرسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.



من جانبه، أشاد السفير منديولا بالثقافة الكويتية، مؤكدا أهمية تعريف الشعبين الصديقين بثقافة كل منهما للآخر باعتبار الثقافة جسرا للتعارف والتواصل بين الشعوب.



من جهتها، قالت السفيرة التركية سونمز إن 2024 يصادف ذكرى مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية الكويتية - التركية، لافتة إلى أن العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في تطور دائم في كل المجالات والحرص على التواصل وتعزيز التعاون الإعلامي بين بلادها والكويت واستعرضت في هذا الشأن التجربة الإعلامية التركية.