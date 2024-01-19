

نفى عضو مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات حسين جنيح وجود نية لإقالة المدير الفني لمنتخب «نسور قرطاج» جلال القادري، جاء ذلك بعد الخسارة التاريخية للفريق أمام ناميبيا.



وقال جنيح: «أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم تحدثوا مع اللاعبين وطالبوهم بالتدارك، ولمسوا لديهم عزما على طي صفحة المباراة الأولى، وتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة مالي المقبلة»، مشددا على أن لقاء مالي وإن كان يحمل صعوبة بالغة لكنه يتطلب نسبة عالية من التركيز الذي سيكون أحد مفاتيح هذه المباراة المصيرية.