

أبدى مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي اعتزازه وفخره بأداء لاعبيه بعد الفوز على تنزانيا 3-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بكأس أمم أفريقيا الجارية في كوت ديفوار.



وأشاد بنجوم المنتخب المغربي، وقال: «لعبوا بروح عالية وقاوموا الظروف الصعبة، وتمكنوا من مجاراة الخصم حتى الإجهاز عليه بأقل مجهود، مضيفا: يؤكد اللاعبون بعد كل مباراة أنهم أهل للثقة، أشعر بالفخر الشديد لتدريب هذه المجموعة المنضبطة سواء الأساسيين أو البدلاء، وأنا سعيد جدا بما تحقق وبمجهود أقل مما توقعنا، سنخوض معارك ضارية لاحقا وينبغي أن نتهيأ لها، لأننا سنواجه الكونغو في الظهيرة وليس المساء».



وشدد المدرب المغربي على أن البطولة الحالية تعد متقلبة، ومعقدة، وتتطلب نفسا طويلا، لافتا إلى أن فريقه يحتفل قليلا، «وبعدها ننظر للجاهزين، ولمن يحتاجون الى الراحة».



من جانب آخر، أقر مدرب المنتخب التنزاني عادل عمروش، بقوة المنتخب المغربي وأحقيته بالفوز في المباراة، وقال: «المنتخب المغربي لم يسرق الفوز وكان انتصاره مستحقا»، مضيفا: لكن حسب رأيي البطاقة الحمراء هي التي أثرت علينا، لأننا أعدنا رؤية لقطة الطرد، وتأكدنا أنه من المستحيل أن تستحق بطاقة حمراء، ولا أحب الحديث عن الأخطاء التحكيمية، خصوصا في ظل وجود تقنية الفيديو المساعد (VAR)»، مستدركا: «لكن لا أقول إن هذا الأمر غير نتيجة المباراة، لكن من الصعب اللعب ضد المغرب بـ 10 لاعبين في ظروف مناخية صعبة ورطوبة عالية، وفي النهاية أظن أن الخسارة بثلاثية نتيجة منطقية».



إلى ذلك، قامت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باستدعاء مدرب منتخب تنزانيا عادل عمروش للمثول أمامها على خلفية تصريحات تلفزيونية.



وجاء استدعاء «التأديبية» على خلفية تصريحات تلفزيونية للمدرب الجزائري التي هاجم خلالها اتحاد الكرة المغربي، واتهمه بالتحكم في تعيينات الحكام، وكذلك مواعيد مباريات المنتخب المغربي.



وذكر مصدر قريب من اتحاد الكرة المغربي أن استدعاء عمروش جاء بعد شكوى رسمية من الاتحاد المغربي، واستدلالا بتصريحاته الموثقة تلفزيونيا.



وقد حاول عمروش الاعتذار للمغاربة في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة المغرب وتنزانيا، كما أنه كرر اعتذاره في تصريحات للتلفزيون المغربي محاولا شرح ما قاله بكيفية مغايرة، ومؤكدا أن ما قصده بتحكم المغرب أنه أصبح مثل الاتحاد المصري سابقا، بما يمثله من حضور قوي داخل «الكاف»، وذلك بغرض الدفاع عن مصالحه وليس شيئا آخر.