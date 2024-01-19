

تقدم منتخب غينيا الاستوائية خطوة مهمة نحو الصعود للأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق فوزا كبيرا 4-2 على منتخب غينيا بيساو أمس في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

افتتح إيميليو نسووي التسجيل لغينيا الاستوائية في الدقيقة 21، لكن تعادل منتخب غينيا بيساو بهدف عكسي في الدقيقة 37 أحرزه إيستيبان أوبيانج، مدافع غينيا الاستوائية بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني أضاف خوسيه ميراندا الهدف الثاني لغينيا الاستوائية في الدقيقة 46، قبل أن يواصل نسووي تألقه ويضيف الهدفين الثالث والرابع لغينيا الاستوائية في الدقيقتين 51 و61 على التوالي، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع بعدما سجل 3 أهداف (هاتريك).

وبات نسووي صاحب الهاتريك رقم 18 في تاريخ البطولة القارية، كما أصبح صاحب أول ثلاثية منذ المغربي سفيان علودي، الذي أحرز هاتريك أيضا خلال فوز منتخب بلاده 5/ 1 على ناميبيا في نسخة المسابقة عام 2008 في غانا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف هيلياردو دا سيلفا الهدف الثاني لغينيا بيساو.

وبذلك ارتفع رصيد منتخب غينيا الاستوائية، الذي أحرز 4 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة في تاريخه بأمم أفريقيا، إلى 4 نقاط. في المقابل، بقي منتخب غينيا بيساو في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، ليتأزم موقفه بشدة بشأن صعوده لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.