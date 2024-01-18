الموسم الرابع من المسلسل يُعرض اليوم بشكل حصري على +OSN وOSNtv

المواسم الثلاثة من المسلسل متوفرة الآن على +OSN

أعلنت OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في الشرق الأوسط، عن عرض مسلسل الدراما المرتقب True Detective: Night Country من إنتاج HBO بشكل حصري على OSNtv وOSN+ اليوم بالتزامن مع عرضه في الولايات المتحدة.

وأطلقت شبكة HBO أول موسم من مسلسل True Detective في عام 2014، وحرصت في كل موسم على تقديم طواقم تمثيل وشخصيات وقصص وأحداث درامية جديدة. ويروي الموسم الجديد قصة اختفاء ثمانية رجال كانوا يديرون محطة أبحاث تسالال أركتيك في ظلمة الليل الموحش في بلدة إنيس بألاسكا. وخلال عملهما على حل القضية، تدخل المحققتان ليز دانفرز (جودي فوستر) وإيفانجلين نافارو (كالي ريس) في رحلة إلى أعماق النفس البشرية، وتتعرفان على ماهية الشر الكامن في الإنسان والحقائق المدفونة تحت طبقات سميكة من الجليد.

ويأتي مسلسل True Detective: Night Country من إبداع إيسا لوبيز التي تولت إخراج جميع حلقاته وشاركت في كتابتها بشكل كامل أو جزئي. ويحمل الموسم الجديد في طياته ملامح مشابهة للموسم الأول التي تجمع بين القصص الإجرامية والأحداث الخارقة للمألوف. ويبرز العنصر النسائي في فريق الممثلين لهذا الموسم، ليكون أول موسم من True Detective من بطولة سيدتين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت أشلي رايت، نائب الرئيس للتسويق والنمو في OSN: "نتطلع إلى إطلاق العرض الأول المرتقب من مسلسل True Detective: Night Country، والذي يمثل أول عمل يتم طرحه هذا العام على منصة OSN+. وقد أطلقنا مجموعة مع العروض الرقمية بهدف تعزيز مستويات التشويق والترقب للموسم الجديد، حيث يأتي الموسم الرابع من المسلسل بعد خمس سنوات من عرض الموسم الثالث. ويمثل المسلسل واحداً من العديد من الإصدارات المنتظرة التي نعتزم إطلاقها عبر منصتنا خلال عام 2024، والتي سنعلن عنها في الفترة القادمة".

وتتوفر المواسم الثلاثة من المسلسل على منصة +OSN، مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدتها بالكامل. ويمكن الوصول إلى خدمة +OSN عن طريق تطبيقات الأجهزة العاملة بنظامي Android وiOS أو عن طريق المنصات التلفزيونية الشهيرة على الإنترنت. كما يمكن معرفة المزيد حول الاشتراك بالخدمة عن طريق الرابط www.osnplus.com.