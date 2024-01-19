كشفت ماري كالاهان إردوس رئيسة قسم الأصول وإدارة الثروات لدى بنك «جيه بي مورجان»، أن المصرف الأميركي الأكبر من حيث الأصول يتعرض لقرابة 45 مليار محاولة اختراق يوميا في الوقت الراهن، وأن هذا يعادل ضعف معدلات العام الماضي.



وقالت إردوس في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن «جيه بي مورجان» يستثمر 15 مليار دولار سنويا، ويوظف 62 ألف متخصص تقني للدفاع عن البنك ضد محاولات الاختراق السيبراني.



وأضافت أن «جيه بي مورجان» يوظف مهندسين أكثر من «جوجل» و«أمازون» لأنه مضطر لذلك، حيث بات المحتالون أكثر ذكاء، وسرعة، ومكرا، وضررا.



وأشارت «جيتا جوبيناث» النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي التي شاركت في الجلسة الحوارية بالمنتدى، إلى أن استخدام القراصنة للذكاء الاصطناعي أصبح مثار قلق بالنسبة للمنظمين، وأن هناك خطرا يتمثل في وقوع «حدث كبير» قبل التوصل فعليا إلى معرفة كيفية إصلاحه.