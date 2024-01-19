أكد رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية عمر العمر أهمية مواكبة الدول العربية للتطور اللافت للأنظمة الرقمية في العالم في ظل التقدم الكبير بمجالات الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي.



وقال العمر، خلال مشاركته في الدورة الـ 27 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في أبوظبي، إن هناك ضرورة لإيجاد شبكة عربية موحدة لتطوير منظومة الاتصالات العربية وتحسين تجربة المواطنين لضمان جودة وسرعة نقل البيانات والمعلومات وصولا إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحسين الاتصالات عبر الحدود الوطنية.



وأوضح أن وجود الشبكة الموحدة من شأنه المساهمة في تحقيق تقدم كبير في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي ما يعزز التنمية الاقتصادية والاقتصاد الرقمي في الدول الأعضاء.



ولفت العمر إلى سعي الدول العربية لإيجاد طريقة للتوافق على الأمور التنظيمية لسهولة نقل المعلومات مستقبلا في ظل التطور اللافت للأنظمة الرقمية عالميا، مبينا أن تلك الخطوة تتطلب تعاونا وتنسيقا بين الدول الأعضاء لتحقيق مستقبل واعد للمواطنين العرب.



وفيما يتعلق بجدول أعمال الدورة الـ 27 التي اختتمت أعمالها اليوم، قال العمر إنه تضمن مجموعة من المواضيع المشتركة منها الأمن السيبراني وأهمية إيجاد آلية عمل للتعاون العربي المشترك وكيفية تنسيق العمل بين المنظمات العاملة في مجال الاتصالات بالإضافة إلى متابعة نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.



وأضاف أن من الأهداف الرئيسة للدورة مناقشة سبل دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع التكنولوجي وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي.



ولفت إلى أن الاجتماع شكل فرصة للتعاون الجماعي لمواجهة التحديات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة العربية وسبل الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وتكريسها في تطوير القطاعات والمؤسسات العربية ودعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة في فلسطين.



وأكد العمر حرص دولة الكويت على مشاركة رؤيتها وتجاربها ونقل الخبرات بين أقرانها للوصول إلى نتائج من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على مشهد الاتصالات والمعلومات في المنطقة العربية من خلال التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والتعاون مع مركز معلومات الأمن الأوروبي.



ولفت إلى تعاون الجهات والمؤسسات في الكويت المعنية بقطاع المعلومات والاتصالات للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها الواسعة.



يذكر أن العاصمة الإماراتية أبوظبي شهدت انعقاد أعمال الاجتماع الـ 52 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات الاثنين الماضي لمدة يومين برئاسة إماراتية ومشاركة وفود تمثل الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والعديد من الجهات والمنظمات.