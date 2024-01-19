

يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.



ويركز الوطني الضوء خلال هذه الحملة على زيادة الوعي حول أمان الهاتف الذكي وسلامة التطبيقات، وأبرز النصائح التي يجب العمل بها لتفادي عمليات الاحتيال المحتملة، لاسيما أن الهاتف الذكي أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، كما أن غالبية العملاء يستخدمون تطبيقات البنوك لإجراء العمليات المصرفية يوميا.



وحذر بنك الكويت الوطني من تخزين المعلومات الحساسة على الهاتف الذكي مثل الرقم السري لبطاقة السحب الآلي أو رقم البطاقة وغيرها من البيانات الشخصية، مع ضرورة إجراء التحديثات بشكل منتظم لأنها تعتبر أمرا حيويا لتفادي عمليات الاحتيال المحتملة، حيث تعالج هذه التحديثات الثغرات الأمنية التي قد تظهر على بعض أنظمة الهواتف الذكية.



وشدد الوطني على عدم تنزيل أي تطبيق على الهاتف الذكي من مصادر غير موثوقة لتجنب عمليات الاختراق، كما نصح العملاء بضرورة التحقق من مراجعة هذه التطبيقات وتقييمها قبل تثبيتها على الأجهزة، مع التأكد من عدم استخدام شبكات «الواي فاي» العامة عند تثبيت أي من هذه التطبيقات لضمان أمان الأجهزة وعدم تعرضها لأي محاولات اختراق من قبل الهاكرز.



ونصح الوطني باستخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة للهاتف الذكي أو التطبيقات والحسابات المختلفة المثبتة على الأجهزة، بحيث يحب أن تحتوي كلمة المرور على أحرف كبيرة وصغيرة ورموز وأرقام، مع تجنب استخدام الأسماء والتواريخ أو الكلمات الشائعة سهلة التخمين، وأيضا عدم توحيد نفس كلمة المرور لجميع الحسابات.



ويحرص «الوطني» على تحذير العملاء من كل مخاطر الاحتيال والطرق الملتوية التي يتبعها المحتالون، حيث تعد جهود البنك في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في إستراتيجيته ودائما ما يستخدم كافة قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك.



ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.



ويعد الوطني داعما وشريكا رئيسيا بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته ضمن أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تسهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وكذلك الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.



ويلتزم بنك الكويت الوطني باعتباره أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة بمسؤوليته تجاه المجتمعات التي يعمل بها، كما أن الوطني يحرص دائما على أخذ زمام المبادرة لتقديم كل سبل الدعم للحملات المهمة والاستراتيجية مثل حملة «لنكن على دراية» والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.