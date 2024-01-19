

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إجراء عملية إخلاء وهمي ناجحة لمبنى البنك الرئيسي بالتعاون مع الدفاع المدني ووزارة الصحة وإدارة مجمع البنوك المشتركة.



ويهدف KIB من إجراء عملية الإخلاء الوهمي معرفة مدى جاهزية إدارات وأقسام البنك لمواجهة حالات الطوارئ، والحفاظ على أمن وسلامة الموظفين والعملاء بشكل دائم وتدريبهم على الإخلاء بشكل سريع ومنظم.



وبهذه المناسبة، قال حسين القلاف، مساعد مدير أمن وسلامة في إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في KIB: إن عملية الإخلاء الوهمي الناجحة تمت بوقت قياسي وبشكل منظم، ويؤكد ذلك على إدراك ومعرفة الموظفين والعملاء على مواجهة الحالات الطارئة حال حدوثها.



وأكد القلاف أن سلامة الموظفين والعملاء على رأس اهتماماتنا دائما حيث نهدف إلى تطوير خطط مواجهة الطوارئ مع الجهات الحكومية باستمرار من خلال اختبار قدرات موظفينا والعملاء المتواجدين على مواجهة الحالات الطارئة بنجاح، حيث أظهروا تعاونا كبيرا لتنفيذ التعليمات واستخدام مخارج الطوارئ بشكل سريع ومنظم.