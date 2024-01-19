دوت انفجارات قوية في محافظة السويداء ناجمة عن ضربات جوية أوقعت قتلى وجرحى مدنيين بينهم أطفال ونساء فجر أمس. وأفادت صفحات اخبارية محلية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الضربات الجوية استهدفت منازل ومستودعا في بلدتي عرمان وملح جنوب شرقي المحافظة ورجح أنها من تنفيذ سلاح الجو الأردني.



وقال المرصد السوري إن الطيران الحربي الأردني شن غارات جوية استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء، وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن «مقتل 9 مدنيين بينهم طفلتان وأربع سيدات». كما طالت الغارات مستودعا يعود لأحد المواطنين في قرية ملح بريف السويداء الجنوبي الشرقي، ما أدى لتضرره برفقة منزل بجا.