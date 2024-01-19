

بيروت ـ زينة طباره



رأى المؤسس في حركة «تحرر» د.علي خليفة أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن «جهوزية الحزب للقتال ضد إسرائيل دون أسقف وضوابط» هو استمرار للنهج القائم على مصادرة دور الدولة اللبنانية في الدفاع والأمن، وعلى خطف إرادة اللبنانيين وزجهم في معارك وحسابات إقليمية لا مصلحة للبنان بها، سيما ان هذا النهج تحت مسمى «المقاومة» وضع لبنان اليوم على شفير مواجهات تدميرية مفتوحة في جنوب لبنان، غير متكافئة وغير محسوبة النتائج والتداعيات، ناهيك عن أنها لا تفيد القضية الفلسطينية بأي شيء.

ولفت خليفة في تصريح لـ «الأنباء» إلى أنه لو سمح للبنانيين بتطبيق القرار الدولي 1701 منذ صدوره عن مجلس الأمن في أغسطس 2006، لما كان لبنان اليوم مهددا بحرب قد تنتهي حال اندلاعها بتدمير ما تبقى من مقومات الدولة، فما يريده حزب الله اليوم من خلال التصعيد في جنوب لبنان وتحت عنوان «مساندة غزة»، هو الالتفاف على القرار المذكور لمنع تطبيقه، فحزب الله الذي يعمل بأجندة إيرانية وكجناح عسكري أساسي في المنطقة العربية وعلى شواطئ المتوسط، أحد أبرز مهامه الأساسية هو حماية مصالح إيران التوسعية، ودعم نفوذها في المنطقة، إضافة إلى تعزيز أوراقها على طاولة المفاوضات، ما يعني من وجهة نظر خليفة ان التطورات الميدانية في الجنوب رهن ما تقتضيه المصالح الإيرانية من جهة، ورهن استعداد الولايات المتحدة على تقديم الأثمان التي تريدها طهران من جهة ثانية، وابرزها رفع العقوبات المالية عنها، «لعبة شد حبال بسواعد حزب الله».



وردا على سؤال، أكد خليفة ان «تحرر» تدعم القضية الفلسطينية إلى ابعد حدود، وتؤيد حق الشعب الفلسطيني بتحرير ارضه، وبأن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وذلك ضمن مسارات ديبلوماسية سلمية ابرزها مشروع السلام العربي على قاعدة حل الدولتين الصادر عن القمة العربية في بيروت في العام 2002، لكن ما يجري اليوم عمليا هو ان ايران تتاجر بالقضية الفلسطينية لصالح اجندتها ونفوذها في المنطقة العربية، والأخطر انها تقاتل بالفلسطينيين والعرب وتستثمر بدمائهم، معتبرا بالتالي ان الأذى الأكبر الذي لحق بالقضية الفلسطينية اتى نتيجة تدخل ايران عنوة بالصراع العربي الإسرائيلي، وما عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المنصرم سوى تعبير عن محاولة إيرانية للقوطبة على مشروع السلام العربي وخربطة مساره.



وعليه، ختم خليفة مشيرا إلى ان ما يمكن استنتاجه من قراءة المشهد اللبناني الراهن، هو أنه لا انتخابات رئاسية في المدى المنظور، وهو ما يريح حزب الله كمفاوض أساسي عن المصالح الإيرانية مع المبعوثين الدوليين المكلفين بتبريد الأوضاع في جنوب لبنان، معتبرا ـ بمعنى آخر ـ ان حزب الله ربط الاستحقاق الرئاسي والاستقرارين السياسي والأمني في لبنان، بما تريده طهران من الحرب في غزة وبما يضمن له لاحقا الإبقاء على سلاحه، وعلى خطفه للدولة اللبنانية ولإرادة اللبنانيين.